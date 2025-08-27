Нов облик на Летния театър в Сандански

Летният театър в парк „Свети Врач“ в Сандански вече посреща жителите и гостите на града с изцяло обновен облик.

Амортизираните дървени пейки са сменени с изцяло нови, като наред с това пространството е облагородено с ново озеленяване, обновени алеи и подстъпи към седалките.

Предстои монтирането и на зелена вертикална инсталация от естествена растителност, която ще допринесе за още по-приятна атмосфера.

Подобрено е и техническото оборудване – инсталирано е ново енергоефективно LED осветление и видеонаблюдение. Ще бъде монтирана и нова входна порта.

С тези промени, Летният театър в парк „Свети Врач“ придобива съвременен и приветлив облик. Готов е да посрещне XXXIII – то издание на „Пирин Фолк“ и още много културни събития, концерти и фестивали, които превръщат Сандански в притегателна точка за култура, изкуство и забавление.





