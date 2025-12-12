Нов опасен вирус плъзна по света

Нов респираторен вирус, известен като RSV, започна да се разпространява по целия свят. Симптомите му са подобни на тези на настинка, но заболяването води до тежки усложнения и е сравнимо по опасност с Ковид-19 според списанието JAMA Network Open.

Специалистът Иън Уий от Сингапурската многопрофилна болница заяви, че приблизително 5-10% от пациентите със симптоми на настинка всъщност са заразени с RSV. Той отбеляза, че въпреки че този вирус е по-рядко срещан от грипа или коронавируса, последствията от него могат да бъдат също толкова сериозни.



В статията се уточнява, че приблизително 5% от хоспитализираните пациенти са починали от болестта, а заразените са изложени на повишен риск от аритмия, инсулт, тромбоза и сърдечна недостатъчност.

Възрастните пациенти, хоспитализирани с RSV, имат повишен риск от сърдечносъдови и неврологични усложнения в рамките на 300 дни. Децата с RSV имат по-висок риск от респираторни усложнения.

RSV е открит през 1956 г. при лабораторни шимпанзета и е открит при хора през 1957 г.