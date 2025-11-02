Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до новостроящото се метро в „Слатина“

Нов сигнал за пукнатини по сграда заради строителството на метрото към кв. „Слатина“. Хората от жилищен блок в квартала забелязали пукнатини по фасадата, като по думите им стълбището се е отлепило. От столичния „Метрополитен“ уверяват, че няма място за притеснение.

Преди седмица в района имаше сигнал за пукнатини и по 93-то училище, което се намира до изкоп за метрото на кръстовището на улиците „Гео Милев“ и „Коперник„. Скоро там ще започне да работи т. нар. „къртица“ и жителите се притесняват, че вибрациите ще станат още по-силни.

Николай Нарижин, геодезист по образование, забелязал новообразувани пукнатини покрай блока в който живее. Там в момента се строи разширението на третата линия на метрото, която през „Слатина“ ще стига до „София тех парк“. В момента изкопа е точно пред неговия блок. „От няколко месеца наблюдавам тези тука растящи пукнатини по земята, обърнах им особено внимание след репортажа за училището ии открих, че пукнатините са в обхвата на изкопа“, разказва той пред БНТ.

Нарижин използва интериорен нивелир и открива притеснителна тенденция сградите покрай изкопа да са наклонени към него, макар и съвсем малко. От блок 21 изпращат и сигнал до ДНСК, откъдето отговарят, че не са установени отклонения по одобрените проекти.

Хората все пак настояват изкопът да бъде укрепен по-добре.

От „Метрополитен“ отговориха, че конструкцията на метростанцията е изпълнена по т. нар. Милански метод, като стабилността е осигурена с шлицовите стени. Казват и че преди стартиране на строителството са поставени репери и геодезически марки на всички сгради в зоната на влияние, включително на бл. 21. Уверяват и че за септември отклонението е от 2 мм за целия строителен период. Това отклонение е минимално и попада в рамките на допустимата инструментална грешка.

