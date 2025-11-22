Нов случай на отравяне в Истанбул: Хоспитализираха 25 души, посетили ресторант в града

25 души са били хоспитализирани в Истанбул, след като са яли в един и същи ресторант късно в петък, предаде ДПА, като се позова на турските власти и местни медии.

Директорът по здравеопазването Абдуллах Емре Гюнер написа снощи в социалните мрежи, че приетите в болница са в добро общо здравословно състояние и получават необходимите медицински грижи и лечение.

Потърпевшите са яли лахмаджун – традиционен плосък хляб, покрит с кайма, зеленчуци и подправки – в квартал „Шишли.”

По информация на „Си Ен Ен Тюрк” клиентите са съобщили за симптоми на гадене и повръщане. Местните власти са запечатали ресторанта, който е работил без лиценз, отбелязва медията.

Инцидентът идва след смъртта на четиричленно семейство от Германия, посетило хотел в Истанбул, за което се предполага, че се е натровило, припомня ДПА. При разследването стана ясно, че в сградата е било пръскано срещу вредители. Предварителният съдебномедицински доклад за аутопсиите разглежда като най-вероятна причина за смъртта на четиримата именно отравяне с химическо вещество.

При друг инцидент в петък 14 ученици бяха откарани в болница с предполагаемо хранително отравяне, след като са яли пилешко месо от училищната си столова, съобщиха местни медии, включително вестник „Хабертюрк“ вчера.

Последните случаи засилиха вниманието към безопасността на храните и пропуските при инспекциите в Истанбул – голяма международна туристическа дестинация, отбелязва ДПА.