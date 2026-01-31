Нов смъртоносен вирус всява паника в Азия, все повече страни въвеждат мерки

Нов смъртоносен вирус всява паника в Азия, а все повече страни въвеждат мерки, съобщават световните медии.

Става въпрос за вируса Нипа, който протича с висока температура и може да причини възпаление на мозъка. Характеризира се с много висока смъртност и срещу него няма ваксина. Предаването от човек на човек обаче не става лесно и обикновено изисква продължителен близък контакт със заразен.

В Индия вече има регистрирано огнище на болестта. Местните власти потвърдиха два случая на смъртоносния вирус в Западна Бенгалия.

Няколко азиатски държави затегнаха здравния контрол и наблюдението по летищата за пристигащи от Индия. Експерти заявиха, че е „малко вероятно вирусът да представлява значителен риск от глобално разпространение“, въпреки че държавите трябва да останат бдителни.

Сред страните, въвели засилен здравен скрининг, са Пакистан, Тайланд, Сингапур, Хонконг, Малайзия, Индонезия и Виетнам.

„Всички пътуващи ще преминават през термален скрининг и клинична оценка на входните пунктове, включително морски пристанища, сухопътни граници и летища“, се казва в заповедите.

Пътниците ще трябва да предоставят информация за маршрутите си през последните 21 дни, за да се установи дали са преминавали през засегнати от вируса Нипа или високорискови региони.

Индийското министерство на здравеопазването съобщи, че са идентифицирани и проследени 196 контактни лица, свързани с двата случая, като нито един от тях не проявява симптоми и всички тестове са отрицателни.

Вирусът Нипа наподобява COVID-19 и е рядка вирусна инфекция, която се предава основно от заразени животни – най-често плодоядни прилепи – на хора.

Заболяването може да протече безсимптомно, но често е изключително опасно, със смъртност между 40 и 75%, в зависимост от капацитета на здравната система за ранно откриване и лечение, според Световната здравна организация.

Вирусът е идентифициран за първи път преди малко повече от 25 години по време на огнище сред свиневъди в Малайзия и Сингапур, макар учените да смятат, че циркулира сред плодоядни прилепи от хиляди години. СЗО го класифицира като приоритетен патоген.

Към декември 2025 г. в световен мащаб са регистрирани 750 потвърдени инфекции с вируса Нипа и 415 смъртни случая, сочат данни на Коалицията за иновации в подготовката за епидемии, която финансира разработването на ваксина срещу заболяването.