Нов татус: Правила за грижа

Независимо дали е дълго обмисляно решение, или внезапен и неочакван импулсивен акт, татуировката следва да бъде направена от специалист, съблюдаващ правилата и хигиената, за да е безопасна и да носи само позитивни емоции, без лоши спомени. Собствениците на нова рисунка върху тялото си следва да спазват определени правила, насочени към грижа за татуировката, за да не допуснат инфектиране или промяна на наситеността и цвета.

Важна част от тези правила са свързани с предпазване на новата татуировка от слънцето, което е съществено важно и актуално в началото на лятото.

Колко време не трябва да се излага нова татуировка на слънце – въпрос, който ни вълнува, ако поради несъобразителност сме се поддали на импулсите и имаме нова татуировка малко преди дългоочакваната морска почивка, какви са рисковете при ранно излагане на слънце и рисковете от летните татуси като цяло са само част от темите, които ще разгледаме.

ПРАВИЛА ЗА ГРИЖА ЗА ТАТУИРОВКАТА

Освен че недолюбва слънцето и трябва да я пазите от него, ако сте решили да се насладите на плажа скоро след нов татус, за да не избелее и за да запази наситените си цветове, има и други правила, спазването на които е важно:

Новият татус реално е рана, все пак целостта на кожата е наранена. Това означава да я пазите чиста, за да не се инфектира. Не чешете и не чоплете татуировката, ако усетите дискомфорт, незабавно се консултирайте със специалист, макар че зачервяване и люспене са напълно очаквани, докато мястото върху кожата се успокои.

Стремете се татуировката да е непрекъснато мазна. Има продукти на пазара, постигащи това. Трябва да е овлажнена и намазана със специален крем, за да не се обели кожата – нещо, от което татусът ще пострада. Не премахвайте люспите, които се образуват около седмица след като бъде направена татуировката.

Вазелинът е ваш приятел в първите две седмици, след като рисунката върху кожата ви се покрие с въпросните люспички. Оставете ги да изпадат сами, като междувременно се грижите за тях – мажете ги особено след баня или дъжд. Прилагане на мазилото 2-3 пъти на ден е достатъчно, ако не говорим за рисунка върху ръцете, които са в непрестанен досег с водата.

Не се отдавайте на водни забавления – басейн, морско приключение – минимум 2 седмици след нов татус.

По отношение на най-често задавания въпрос през лятото колко време не трябва да се излага нова татуировка на слънце, то не излагайте татуса на пряка слънчева светлина и не ходете на плаж поне 2 седмици след направата на нова татуировка. Не си мислете, че може да я задушите, като я покриете, за да не е изложена на слънце. Новата татуировка не трябва да се пази от слънцето, покривайки я с анкерпласт например. Тя трябва да диша свободно.

Отложете посещенията в солариум минимум 2 седмици след нова татуировка.

Сауната и парната баня са строго забранени след нова татуировка.

ТАТУИРОВКИТЕ И ЛЯТОТО

Летният сезон е особено неблагоприятен за нов татус. Процесът на татуиране оставя кожата чувствителна към ултравиолетовите лъчи и изисква специална грижа през лятото за новите татуировки. Пазенето им от слънцето и водата често се оказват трудна задача през топлите месеци от годината. Дори след като изтекат две седмици до 20 дни – време, през което е абсолютно недопустимо и забранено да се излежавате на плажа или басейна, тъй като рисунката върху кожата ви не трябва нито да е на слънце, нито да се мокри, следва период, през който може да се насладите на лятото, но с повишено внимание и грижа за татуса.

Нужен ви е крем с ултрависок фактор – поне 50, който да нанасяте 30 минути преди излагане на слънце, както и периодично, докато сте на плажа. Необходимостта от извънредна грижа за татуса през топлите месеци ги прави по-неподходящи за нова татуировка от зимата, но ако вече сте си направили такава, нямате избор освен грижа.

Лятото винаги внимавайте да не изгорите, наслаждавайки се на слънчевите лъчи, ако сте почитатели на татусите. Изкривяването на линиите е твърде често срещан резултат от получено слънчево изгаряне, придружено с мехури, поради което е важно да внимавате със слънцето.