Норвегия дава близо 700 млн. долара за оръжия за Украйна

Правителството на Норвегия ще отпусне близо 700 милиона долара за покупка на противовъздушни отбранителни системи за Украйна, съобщава „Ройтерс“. Те ще бъдат доставени от германски компании.

Междувременно канадският министър-председател Майк Карни пристигна в Киев, за да изрази подкрепата си за страната.

„В този Ден на независимостта на Украйна и в този критичен момент от историята на страната Канада засилва усилията си за постигане на справедлив и траен мир за Украйна“, написа Карни в „Екс“.

Днес Украйна отбелязва 34 години от Декларацията за независимостта от Съветския съюз.

БНР





