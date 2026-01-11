Носители на престижни награди и участници в десетки фестивали – кукерите от Столетово гостуваха на „Симитлия – Древната земя на кукерите“

Кукерска група и Група за обреди и обичаи при НЧ „Христо Ботев – 1928“ – с. Столетово, община Карлово, с ръководители Стоян Гюзелев и Стоянка Василева взеха участие в 22-то издание на красивия и неповторим кукерски фестивал „Симитлия – Древната земя на кукерите“.

Групата при НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ – с. Столетово, общ. Карлово, е създадена през 2003 г. от инициативни хора от селото, начело със Стоян Гюзелев. С много хъс и ентусиазъм те започват изработването на кукерски маски и събирането на автентични народни носии от възрастното население на селото.

През 2023 г. групата отбелязва своя 20-годишен юбилей. По този повод в Столетово се провежда кукер фест-спектакъл под надслов „Всички маски са различни“, а също така е заснет и филм, разказващ историята на столетовските кукери.

Кукерската група от Столетово активно участва в различни местни и национални форуми, като при всяка своя изява гони злите сили и пресъздава различен ритуал или обичай от българската традиция.

Групата е участвала във фестивали на национално ниво в градовете и населените места: Перник, Пловдив, Калугерово, Стара Загора, Ямбол, Раковски, Климент, Карлово, кв. Сушица, Куклен, Копривщица, Владая, Сандански, Чавдар, Елин Пелин, с. Пирин, с. Ситово, с. Варвара, с. Оборище, Симитли и с. Расник.

Сред значимите отличия на групата са бронзов медал от Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник за 2016 г., както и Голямата награда „Кукери – Сребърна маска“ от „Сурва 2019“.

През 2020 г. представителна група кукери и самодейци от Столетово представят България на Манежния площад в Москва, Русия, в рамките на ежегодния фестивал „Московска Масленица“.

През 2022 г. групата печели първо място в категория „Традиционни (автентични) костюми“ на Националния фестивал на маскарадните игри „На гости у Шопско“ – гр. Елин Пелин. През 2024 г. столетовските кукери са носители и на специалната награда за „Група с най-добре пресъздаден обичай“ от II-ия Етнофестивал „Челопеч – Огнище на традиции“.

Играят кукерите на село Столетово – живата традиция, която пази духа на българското!