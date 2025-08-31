Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс.

„През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 – над територия на Волгоградска област, 8 – над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област“, уточни в платформата „Телеграм“ министерството, цитирано от ТАСС.

Междувременно един човек е пострадал, а 29 000 абонати са без електричество в резултат на масирана атака с дронове по Черноморск и Одески област тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението „Телеграм“.

Руските сили масирано атакуваха Одеска област с дронове. Най-много пострада град Черноморск и околностите му. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати са без електричество, посочва Кипер в съобщението си.

По негова информация работата по възстановяване на електроснабдяването вече е започнала, като критичната инфраструктура се захранва от генератори.

В Черноморск са нанесени щети на частни къщи и административни сгради, на места са избухнали пожари, които бързо бяха потушени, информира още областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.





