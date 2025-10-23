НС реши: КЗК ще има повече правомощия за по-високи глоби и внезапни проверки

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за защита на конкуренцията, свързани с правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Измененията са внесени от депутати от управляващото мнозинство и част от тях отразяват препоръките на Комитета по конкуренция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), отправени в рамките на преговорния процес по присъединяването на Република България.

Предвидена е възможност КЗК да извършва проверки на място и в рамките на производства по секторни анализи, подобно на извършваните проверки на място в санкционните производства. Проверки на място се извършват само след съдебно разрешение на Административния съд- София област, което подлежи на инстанционен съдебен контрол пред Върховния административен съд.

КЗК ще може да използва външни експерти, както по време на проверките на място, така и за целите на конкретни производства. Когато става дума за проверките на място, използваните експерти ще бъдат ограничени единствено до компютърни специалисти, които ще бъдат ангажирани само с технически задачи.

Със законопроекта се въвежда нова процедура, която стартира по искане на ответна страна в производството, която е готова да признае своето участие в картел. Предвижда се и въвеждането на т.нар. механизъм call-in option, който дава право на КЗК при съмнения да иска уведомления при вече сключени концентрации, когато общият оборот на двете предприятия надвишава 25 млн. лева в срок до шест месеца от сделката.

Предвидена е промяна по отношение на имуществените санкции, които може да налага КЗК при установени забранени практики при доставките на селскостопански продукти. Предвижда се КЗК да може да прилага санкция в размер на 10 на сто от оборота на търговеца за преходната финансова година, като законопроектът включва възможността КЗК да намалява размера на санкцията, утвърдена с приетите от нея правила. Досега в закона беше фиксирана горна граница на санкцията за големите търговски вериги в размер на до 300 000 лева.

В законопроекта е предвидено и изменение на Закона за електронните съобщения, като се създава възможност при необходимост да бъдат получени от КЗК данни от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги за нуждите и целите на производствата по Закона за защита на конкуренцията. Между първо и второ четене беше прецизирано достъпът да е само до трафичните данни във връзка с IP адреса.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на общата забрана за нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, която влиза в сила три месеца по-късно, реши парламентът.

От опозицията възразиха, че с измененията се разширяват правомощията на КЗК.