НС ще разгледа механизма за назначаване на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО

Депутатите в Народното събрание се очаква да разгледат промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО, които уреждат начина, по който се избират ръководствата на трите агенции.

Припомняме, че на извънредно заседание на 18 септември Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и прие промените с гласовете на управляващото мнозинство и „ДПС-Ново начало“. Те предвиждат ръководствата на службите да се назначават не с указ на президента, а с гласуване в парламента.

Промените бяха внесени, след като президента отказа да назначи настоящия временен шеф на ДАНС Деньо Денев за титуляр.