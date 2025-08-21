Нумизматът от Банско Костадин Везьов: Парите в колекциите ми са много ценни, чрез тях уча българската история

Българин е сред десетте колекционери на национални валути, получили световно признание от най-авторитетната корпорация NGC, оценяваща и сертифицираща ценните колекции в областта на нумизматиката.

Костадин Везьов, родом от Банско, живее в Чикаго от 25 години. Интересът му към паричните знаци е още от юношеството му. Издал е седем книги, в които представя най-ценните и редки монети от България и САЩ. Съставил е и каталог – подарък на съседите ни от Република Северна Македония – първата книга за македонските парични средства.

В колекциите му най-ценни за него са тези от родината му. Преди пет години Везьов печели признание за юбилейни монети от времето на социализма. Оценителите са определили неговия сет с тези монети като най-добрия нов сет в света.

„Това беше признание за България. Да може световната нумизматика да види, да разбере, че и България стои на картата„, споделя той пред БНР. „Първите български монети са от 1881 г. – 2, 5 и 10 стотинки, сечени са в Бирмингам, Англия”, отбелязва колекционерът.

Преди да се въведе българският лев, се правят пробни монети: сантим, 1880 и 1887 г. Има и два медала сантими, изсечени за коронациите на князете Александър Батенберг и на Фердинанд. „Това са много интересни български парични средства, които не влизат в обращение, но са много ценни, защото са част от българската история. Много трудно съм ги намерил“, казва той.

„През социализма има разнообразие от монети – разказва Костадин Везьов. – Най-много монети през социализма са отсечени през 1981 г., когато честваме 1300 години България. Тогава е и една от най-скъпите български монети – 2 стотинки, на които на гърба на монетата вместо стандартното 1981 – Народна република България, трябва да бъде 1300 години България. Някой в монетния двор решил да си направи пробни монети и в момента струва над 20 000 долара една такава. Не са били в обращение тези монети, известни са под 10 бройки. От 1 стотинка се срещат по-често, 2 стотинки е една от най-редките български монети„.

Колекционерът споменава и друг любопитен случай – на монети, посветени на 100-годишнината от Априлското въстание, чиято серия е била спряна заради възражения на комунистически функционер и които сега също са сред редките находки на нумизматите.

„Парите са история. Уча българската история чрез българските монети”, коментира Костадин Везьов. „В кризи и при възход монетите са се изработвали от различни материали”, уточнява той и допълва, че няма такава страст към банкнотите, но въпреки това събира.





