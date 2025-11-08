НФК „Пирин“ след срещата с директора Св. Дяков: Отказаха ни да сменят треньорите и да играят само млади футболисти…

На емоционална среща с изпълнителния директор на орлетата Светослав Дяков хардлайнерите на Национален фенклуб „Пирин“ настояха за оставка на треньорския тандем Христо Арангелов-Мариян Христов, както и за промени в ръководството на клуба и администрацията на „Дъбравска“ 1. В хода на оживената дискусия ултрасите предложиха още полусезонът да бъде завършен с млади футболисти, излезли от собствената школа. Очакванията на оптимистите за туширане на напрежението между феновете и клубните шефове обаче не се оправдаха, което стана видно от декларацията на инициаторите за помирението.

„Уважаеми пиринци, вчера бе проведена среща-дискусия между ръководството на „Пирин“ и НФК „Пирин“ във връзка с проблемите в клуба. Искането ни за оставка на треньорите бе отказано, както и бе отказана всякаква друга промяна на ниво ръководство и администрация. Поискана бе от наша страна пълна подкрепа за предстоящите 5 мача на отбора, без никакви промени от спортно-техническо естество. Предложихме в тези пет мача да се играе само с юноши от ДЮШ и младите футболисти с договори, за да се разсеят слуховете за уговорени срещи и черно тото. Уви, и това не срещна подкрепа от ръководството. Кучетата си лаят, керванът си върви. Само „Пирин“, огласиха резултата от разговорите разочарованите запалянковци.

К. Капчин онагледи поста си в социалните мрежи с легендата П. Михтарски /сн. 1/ и директора Св. Дяков /сн. 2/

Последващ пост на популярния привърженик на орлетата Константин Капчин под мотото „Хейтът трябва да започне“ провокира вълна от коментари. „Но… колко фенове в България могат да се похвалят, че може да прекарат една вечер с четвърти в света от САЩ‘94 и десеткратен шампион на България – Петър Михтарски и Съни Дяков, двама мъже, които днес работят в „Пирин“ – Благоевград. „Пирин“ не е богат с шампионски титли и купи. „Пирин“ има хора. За първия грешка на Пената, ако беше играл, сега щях да казвам, че съм до световен шампион. Недалновидно треньорско решение, което ни лиши от заслужена световна купа. За втория – историята помни победителите!“, написа в профила си в социалните мрежи някогашният тартор на фракцията „Пирин SS”.

Константин Стаев: „Пирин” ще се върне там, където му е мястото. Всички на Югозапад сме убедени в това. И си прав, че трябва да се мисли позитивно и да се заредите с търпение, отбор се гради с години. Подкрепяйте процеса и успехите ще дойдат. Казвам ти го като фен на много изстрадал във футболно естество отбор. Ако вярвате, че по-добри от тези двамата няма да дойдат, то помагайте им с каквото можете и не позволявяйте да се намесват интриганти и папкачи в клуба.

Ivo Ovcharski: Много години минаха, откакто само говорим, че някой е виновен за нашето положение. Според мен истината си е една – няма стабилен собственик, който да дава пари. А нас, феновете, ни боли от лошите резултати и от там се хващаме за най-малкото и почваме да ругаем наляво и надясно. Първо беше виновен Попов, после Елезов, после Дафинов, сега Дяков и т.н. Нямаме силен отбор и това е цялата истина. А за силен отбор са нужни финанси. Молим се за някой като Домусчиев и това ни остана.

СТОЙЧО СТОИЦОВ