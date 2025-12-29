Някои „здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

В навечерието на новогодишните обещания за здравословен живот, експерти предупреждават, че някои здравословни храни всъщност тайно саботират организма ни, предаде New York Post.

Диетолозите ще ви съветват да не се лишавате от определени хранителни групи, но и да бъдете умерени в консумацията им, защото някои „зелени“ суперхрани крият вреди за тялото.

Матча

Тази модерна зелена напитка се смята за по-здравословна алтернатива на кафето, но може да се отрази неблагоприятно на кръвните ви показатели. Матчата съдържа танини – съединения, които блокират способността на тялото да усвоява желязо. Редовната ѝ консумация може да наруши нивата на този важен минерал и да увеличи риска от анемия, която води до умора и слабост.

Съвет: За да противодействате на този ефект, комбинирайте приема на матча с храни, богати на витамин C (като цитрусови плодове).

Сурови кръстоцветни зеленчуци

Мнозина пълнят чиниите си със сурови зеленчуци като къдраво зеле (кейл), броколи и карфиол. Те са богати на витамини, фибри и съединения, борещи се с рака.

Същевременно обаче съдържат и гоитрогени – вещества, които могат да попречат на усвояването на йод от щитовидната жлеза. Въпреки че са безвредни в умерени количества, прекомерната им консумация в суров вид може да наруши производството на хормони, особено при хора с хипотиреоидизъм. Те могат да причинят и газове и подуване на корема.

Кафяв ориз

Смятан за по-здравословен от белия, кафявият ориз е богат на фибри, които засищат за по-дълго и подпомагат храносмилането.

Проблемът е, че той съдържа значително по-високи нива на арсен – токсичен химикал, който се натрупва в организма. Дългосрочната консумация е свързана с повишен риск от кожни проблеми, диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Съвет: Не е нужно да избягвате кафявия ориз напълно. Просто го изплаквайте обилно преди готвене и разнообразявайте зърнените храни в менюто си.

Газирана вода

Газираната вода е чудесен начин да заместите сладките напитки и да останете хидратирани. Въпреки това не бива да я консумирате постоянно.

Процесът на газиране създава въглеродна киселина, която прави напитката киселинна. Постоянното отпиване през целия ден може да доведе до ерозия на зъбния емайл и да увеличи риска от кариеси.

Съвет: Експертите смятат, че една до три чаши на ден са безопасно количество.