Няколко интересни факта за човешкото обоняние, които може би не знаете

Знаехте ли, че жените имат по-добро обоняние от мъжете? Повечето изследвания, които са правени в тази посока доказват, че представители на нежните половина от населението имат по-добре развити сензитивни рецептори за мирис. За сметка на това, научните доклади и констатации, посочващи силния пол за по-добър в това отношение са значително по-малко.



Вкусовите ни рецептори са свързани пряко с обонянието



80% от усещанията ни за добра храна, например, се дължат на това колко добро е обонянието ни. Това лесно може да бъде проверено – когато имате настинка или ви е запушен носа, забелязвали ли сте, че нищо от това, което си хапвате не е вкусно?



Обонянието ни е по-слабо сутрин



Когато сме още сънени, способността на подушим нещо и да го познаем, е най-слаба. Това е така, тъй като организма си е почивал поне 8 часа. През това време не е използвал нито едно от сетивата си.



Носът може да поеме до 10 000 миризми наведнъж



Да, невероятно, но факт. Човешкият нос е способен да поеме 10 хиляди миризми по едно и също време. И което е по интересно – площта, от която можем ги поемем не е нужно да е по-голяма от тази на една пощенска марка.



С течение на времето обонянието отслабва



Най-добре развито обоняние имат бебетата. С възрастта се забелязва отслабване на всички сетива, включително обонянието. Отново при жените то се запазва по-дълго. Не се учудваме изобщо.



Ароматите са свързани със спомените ни



Случвало ли ви е се е определен аромат да ви напомни на детството – палачинките, които баба ви е правила или сладкото, което мама често ви правеше на закуска? Да? С почти всички хора е така – определена миризма извиква определени спомени от нашето минало.