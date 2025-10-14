Няколко пъти ограбваният храм „Св. Петка“ в с. Българчево отбеляза 100-годишнина с литургия, отслужена от Неврокопския митрополит Серафим, вода бликна в двора по време на последния ремонт

Селото е жив пример как общността и вярата вървят ръка за ръка, заяви благоевградският депутат К. Добрев

100-годишнината от освещаването на храм „Св. Петка“ в благоевградското село Българчево отбелязаха днес десетки миряни. Подготовката за празника стартира няколко месеца по-рано със сериозен ремонт на напуканите мазилки вътре, боядисване отвън, подравняване на двора и полагане на трошен асфалт по част от пътя и терена около черквата.

„Всичко се направи с дарения, а докато багерът изравняваше падината, в единия край бликна вода, която предстои да каптираме“, разказа за положените усилия и свършената работа кметицата на Горно и Долно Българчево Елена Стойчева. Тя разкри плановете на ревностните християни от околните населени места да облагородят района и той да се превърне в място за разходки и събирания.

„600 м е разстоянието до центъра на Долно Българчево, а гледките се великолепни. На тази скала отсреща често си почивам, когато съм угнетена или напрегната, там усещам енергията на мястото и си тръгвам умиротворена“, призна кметицата.

Акцията за набиране на дарения за възстановяване на храм „Св. Петка“ била инициирана преди година. Църквата е била обект на множество набези между 1950 г. и 90-те години на миналия век. Тогава бил откраднат третият ред от 20 икони от иконостаса. До момента са възстановени 10, като 6 от тях са сложени, останалите ще са на мястото си за Великден.

„Търсим още дарители, но и работна ръка. Помощта и дарителството не са само пари, но и труд и лично време, а ние сме доволни на всичко“, призова за помощ Елена Стойчева.

Българчево някога е било с 10 махали. Река Лисийска го дели на две, а пътищата го делят на още две. „Селото ни е много живописно, над него има кръстен знак и той ни пази“, заключи кметицата на Българчево.

Шест жертвени животни, наречени за курбан, сготви в 6 казана майстор-готвачката Димитрина Кресналийска.

„Без помощниците нямаше как да се справя, а те хич не са малко“, откровена бе шеф готвачката и разкри: „Курбана го готвя по моя си рецепта. Слагам зарзават – моркови, чушки, домати, черен пипер, но за да стане вкусно, най-важното е месото да е хубаво. И да се приготвя с много любов, това е тайната!”, откровена бе Кресналийска, която похвали помощниците, които още по тъмно запалили казаните и подготвили продуктите.

„Над 30 години готвя курбаните на селото, а най ми е приятно, като видя, че хората са доволни и чиниите – изпразнени. Дружките ми, съседки в селото, Сузана Багашка и Искра Петрова от години ми помагат при готвенето и ни се получава. А тази черква за мен е много специална, тук се зареждам с много енергия, сигурно защото от дете родителите ми са ме водили, тук съм кръщавана, а и аз съм кръщавала. Ще ти призная нещо, Св. Петка насън ми се яви преди години с послание да помагам с молитва на хората. И аз го правя“, разказа българчевската майстор-готвачка.

Историята на храм „Св. Петка“ и на селото събрал в книжка Николай Даутов. Издаването й е финансирано от Неврокопска епархия, а набраните средства от продажбата ще отидат за довършване на новата църква в центъра на Долно Българчево. Сериозна заслуга да издири документи и да събере разкази на възрастни хора има Елена Стойчева.

„Интересна е историята как е избрано мястото на черквата – разказа кметицата. – Когато през 1923 г. местното население решило да строят храм, всички дърпали да е в тяхната махала. Една достойна жена, Петкана Лазарова, се опълчила на мъжете и казала: „Давам моята падина Миленина, там да е черквата и да е на равно отстояние от всички махали на Зелен дол и на Горно и Долно Българчево”. Така се струпва тук материал и се почва строителство. И само за 2 г. черквата е вдигната и осветена“, разказа тя.

Майстор-готвачката Д. Кресналийска /вдясно/ с част от помощниците си Депутатът от „БСП-Обединена левица” К. Добрев, който е дарител за обновлението на храма, бе част от гостите на празника Митрополит Серафим отслужи празничната литургия Много хора се събраха на храмовия празник



„Идеята за тази книжка е на енорийския свещеник отец Велизар. Попита ме дали ще я напиша и архиереят разреши – разказа за началото авторът й Николай Даутов. – Това е историята на храма от полагането на основите, освещаването, различните перипетии през годините. Добавихме една глава за селищната история на Българчево с исторически сведения за създаването му, за училището и махалите. За мен тези села от пръснат тип са много интересни, това е една форма на селищен живот, която е вече на загиване, хората постепенно се събират в централната махала, където е и най-удобно за живеене. Пръснатите махалички обезлюдяват постепенно, и в Българчево има 2-3 такива, в които няма хора“, разказа авторът. Той разкри също, че предположенията за името на черквата са свързани с името на дарителката Петкана, на чието име е наречена.

„По време на комунизма има поругавания на храма, започва да запада сградата, но в края на тоталитарния режим през 1989-1990 г. е бил направен много добър ремонт. За жалост хората не са могли да му се нарадват, защото в зората на демокрацията в рамките на 2-3 седмици е имало няколко посегателства, откраднати са икони, утвар, може би и книги, камбаната – също. И това е направено от глупост, защото иконите не са имали кой знае каква художествена стойност, а камбаната, понеже е от месинг, предполагам е предадена на вторични суровини. Колко струва 1 кг месинг, представяте ли си колко пари са взели за нея във време, в което настъпва голямата инфлация?! Слава Богу храмът днес посреща 100-годишнината си в много добър вид, околното пространство е облагородено, но най-хубавото е, че идват хора, защото това е църквата – събрание на хора“, обобщи Николай Даутов.

Тържествената литургия в храм „Св. Петка“ отслужи Неврокопският митрополит Серафим. Много хора от сутринта започнаха да се събират в храма. 86-годишната Виолетка Цветанска си помагаше с бастунче да ходи и призна, че ако не са били синът и снаха й да я докарат, нямало да може да стигне тая година до мястото.

„Мир, здраве и дълголетие пожелавам на всички. Обичам си св. Петка и всяка година на тоя ден съм тук“, каза възрастната жена. С голяма радост тя прегърна Фронка Мадолева, с която от години не се били виждали.

„Това място е свято за мен, свързано е с детството ми и вярата, че св. Петка ни помага. Трябва да се обръщаме към Бога, да сме по-смирени, по-добри, да си помагаме и да не таим злоба в себе си“, пожела на празника Фронка.

Депутатът от „БСП-Обединена левица“ Кирил Добрев, който е един от дарителите за обновлението на храма, бе на празника и не скри вълнението си да се завърне на святото място.

„Българчево е жив пример как общността и вярата вървят ръка за ръка“, каза той и благодари на кмета Елена Стойчева за поканата и гостоприемството.

Сред гостите на събитието бяха още екскметът на Благоевград Румен Томов, почти всички кметове и наместници на благоевградските села.

„Дядото на съпругата ми – Гроздан от с. Зелен дол, е бил един от инициаторите да се изгради тази черква“, разказа бившият общински съветник Красимир Роячки, който има вила в Българчево. Той показа под една върба красива стара каменна чешма, която случайно багеристът открил, докато оформял двора.

„Запусната е от десетилетия, но имаме намерение с общи усилия да намерим и разчистим каптажа и да се възстанови, ако е възможно“, съобщи той.

Празникът продължи с музика, наздравици и хора до късния следобед.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА