Няколко съвета как да преодолеете ревността си

Когато се страхувате да загубите своя партньор, който обичате, лесно може да попаднете в капана на ревността. Ревността обаче няма място във връзката, защото рано или късно ще се отрази пагубно на отношенията, превръщайки единият в маниак и задушавайки другия. Разберете кои са 4-те начина, с които по-лесно ще преодолеете своята ревност.

Здравата връзка се гради върху доверие между двамата партньори. А доверието е от съществено значение за създаването на емоционална близост и за усещане на безопасност. Ревността от своя страна подкопава доверието във връзката.

В случаите, когато ревността придобие огромни размери пък, унищожаването на хубавите отношения няма да закъснее. Ревността е като болест, която изтощава силите на двамата партньори и малко по малко убива красотата на любовта. Ревнивият се превръща в неспокоен и параноичен човек, а другият в постоянно виновен (макар и без причина), принуден да дава обяснения за всичко.

Една от причините за трудното изкореняване на ревността е фактът, че тя всъщност произтича от собствената несигурност на този, който ревнува. Ако усещате, че имате проблем с ревността си, следващите съвети ще ви помогнат да се справите по-лесно с нея:

Не позволявайте на ума ви да се развихря

Голямото въображение е както предимство, така и недостатък. Особено когато става въпрос за ревност. Ако позволявате на ума ви да се развихря и да чертае всякакви изневеряващи сценарии по отношение на вашата половинка, това само ще ви направи по-ревниви. Много скоро ще изгубите ясната си преценка и няма да знаете кое всъщност е истина и кое е плод на вашите фантазии.

Осъзнайте собствената си несигурност

Преодоляването на ревността няма как да се случи без да се изправите лице в лице със своята собствена несигурност. Попитайте себе си: „От какво всъщност се страхувам?“. От това, че вашата половинка ще ви напусне? От това, че ще ви изневери точно както се е случвало и преди? От това, че не сте достатъчно добри, привлекателни, успешни? След като откриете своята точка на несигурност и уязвимост, ще можете да разберете първопричината на ревността си.

Говорете открито с половинката си

Една от причините в главата ви да се разиграват хиляди луди сценарии, е, че нямате трезва преценка за случващото се. Не разполагате с факти, с мнението на своя любим човек. Всъщност, ако успеете да изкажете притесненията си, да споделите чувствата си без обвинения към своята половинка, това няма да ви направи слаби, а само ще помогне на вашата връзка. Не се притеснявайте да разкриете всичките си емоции, да бъдете уязвими. Кажете на партньора си за какво се притеснявате и какво искате от връзката си – може да се изненадате от състраданието и разбирането, което ще получите. Използвайте своята ревност като начин да подобрите комуникацията във връзката си и да засилите емоционалната близост.

Акцентирайте върху положителното

Преодоляването на ревността е почти невъзможно, ако винаги сте вманиачени по отношение на негативните възможности. Преместването на вашия фокус върху нещо положително и добро във връзката, може да спре потока на отрицателни сценарии в ума ви. И най-важното, акцентирайки върху положителното, ще ви направи по-признателни, вместо недоверчиви.