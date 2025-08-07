Няма ден без катастрофи в Благоевградско, ранените са трима

На 06.08.2025 г. около 07:30 часа на АМ „Струма“ между гр. Сандански и ГКПП- Кулата, лек автомобил „Ситроен“ с 37-годишна водачка от с. Добри Лаки, общ. Струмяни е излязъл в дясно от пътното платно, ударил се е в еластична ограда и се е спрял в аварийната лента. Водачката на автомобила е пострадала с комоцио. Направената й проба с техническо средство за употреба на алкохол е отчела наличие на 1,74 промила. По случая е образувано досъдебно производство.

На 06.08.2025 г. около 08:30 часа в с. Церово, лек автомобил „Ауди“ с 23-годишен водач от гр. Сандански, извършвайки маневра на заден ход е блъснал 78-годишна жена от с. Церово, която е пострадала с фрактура на крака в тазобедрената област и фрактура на китката на ръката. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 06.08.2025 г. около 23:45 часа на ул. „Извън регулация север“ в гр. Сандански, 47-годишен мъж от с. Джигурово е пострадал с фрактура на ключица, бедро и три ребра, след като без да го обезопаси е спрял и излязъл от управлявания от него лек автомобил „Мерцедес“, за да затвори портал на имот, но поради наклона на улицата автомобилът е потеглил на заден ход и го е блъснал.





