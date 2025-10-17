Няма замърсяване на въздуха в Перник след пожара в „Стомана Индъстри“, съобщиха от РИОСВ

Не е установено превишение на постановените часови норми след пожара в скрап базата на „Стомана Индъстри“в Перник, съобщиха на официалната си страница от РИОСВ – София. Както съобщихме, вчера в предприятието избухна пожар, а пушекът доведе до притеснения сред населението в региона.

След подаден сигнал от екоинспекцията обявиха, че след пожара изпращат експерти за незабавна проверка на място.

„С цел установяване на състоянието на атмосферния въздух, по разпореждане на директора на РИОСВ – София бе изискано съдействие от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за позициониране на мобилна автоматична станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

Станцията беше разположена в двора на XVI ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Перник, за период от две денонощия. Резултатите от проведените до момента измервания показват, че стойностите от първоначалните данни не надвишават постановените часови норми. Измерванията ще продължат с цел получаване на 24-часови среднодневни стойности, които ще дадат по-пълна оценка на качеството на въздуха в засегнатия район“, съобщиха от РИСОВ.

Оттам уточниха още, че продължават да следят ситуацията и ще предприемат допълнителни действия при необходимост.

ИВАН ИВАНОВ