НЯМА УЧЕНИЦИ! Маломерни и слети паралелки одобри ОбС – Сандански за новата учебна година

Маломерни и слети паралелки в общинските училища за учебната 2025/2026 година на територията на община Сандански одобриха общинските съветници в курортния град. Според докладните на директорите на училищата за следващата учебна година маломерните паралелки ще са 23.

Със статут на защитено е училището в с. Катунци, община Сандански.

„Какъв ще е точният брой на недостигащите ученици в основните училища в Сандански ще стане известно на 1 септември, поясни председателят на Общинския съвет Георги Батев и допълни, че сумата, която общината ще трябва да дофинансира, ще е в размер на около 20 000 лева. Това е 25 процента за издръжката на един ученик, като останалите средства се отпускат от държавата.

Стана известно, че гимназия „Яне Сандански“ ще има дофинансиране от бюджета на общината за 12 ученици от 12 клас.

Какъв ще е броят на учениците в Спортно училище „П.К. Яворов“ ще стане известно в началото на месец септември, тъй като в момента тече приемът на ученици.

ЛИДИЯ МАНЕВА








