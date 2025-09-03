Н. Борисов си тръгна, без да заиграе в „Марек“, Т. Калпаков отново поема тима

„Марек“ се раздели със защитника Никола Борисов само няколко дни, след като го обяви за ново попълнение. До изненадващото решение се стигна, когато в съботния следобед Петър Колев оваканти треньорския пост на стадион „Бончук“. Именно това е и причината футболистът да бъде освободен. Той е бил привлечен по настояване на бившия наставник, а новият предводител явно няма намерение да разчита на него. Борисов не попадна и в групата за домакинството с „Миньор“ (Пк) и не записа нито минута за марекчани. „Причините за загубата са, че ни вкараха два гола от статични положения – след тъч и корнер. Проявихме същите слабости, както в предишни мачове. Заслужена победа за „Миньор“. Не направихме достатъчно, за да се върнем в мача. Първото полувреме повече владеехме топката, но не създадохме нищо опасно с изключение на няколко ситуации“, коментира капитанът Мартин Кавдански.

„В дните преди срещата, както знаете, старши треньорът си тръгна. Водихме нормален тренировъчен процес. Готвихме се, разузнахме „Миньор“. Те си показаха силните страни на статични положения. Не можахме да противодействаме, за което сме си виновни единствено ние. Имахме нужда от опитен футболист като Симеон Мечев, но тепърва той ще се вписва в отбора и съм убеден, че ще ни помогне. Резултатите ще дойдат, всеки отбор минава през такива моменти. Важно е по-бързо да се справим. Излиза се единствено с работа и с победи. По-добре е, че сега имаме пауза. Надявам се тези дни да се разбере името и на новия старши треньор и да започнем да работим с него”, завърши М. Кавдански.

Отношение по треньорската тема взе и спортно-техническият директор на дупничани Милен Лахчев. „Благодарим на Петър Колев, той свърши изключително добра работа за отбора. Знаете в какво състояние се намираше тимът ни, когато започнахме работа с него. Благодарение на този човек „Марек“ записа 7 поредни победи. Разделихме се с добри чувства. На този етап това е добро решение за клуба, да излезем от това психологическо състояние, в което се намираме. До последния си ден г-н Колев работи изключително професионално и отдадено. Заслужава само уважение. Пожелаваме му успех, разделихме се по взаимно съгласие и като приятели“, коментира М. Лахчев.

Почти сигурно е, че Танчо Калпаков ще се завърне в Дупница малко повече от година, след като си тръгна от „Бончук“. Очаква се специалистът да бъде официално обявен до 1-2 дни. Добрата новина за него е, че в следващия кръг на Втора лига „Марек“ почива.

