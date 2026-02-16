Обама за извънземните: Те са реални. Аз обаче не съм ги виждал. И те не са държани в Зона 51

Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви, че не е виждал доказателства извънземни да „са имали контакт с нас“, след като през уикенда предизвика бурни реакции в социалните мрежи, казвайки в подкаст, че извънземните съществуват, предаде Асошиейтед прес.

По време на бърза серия от въпроси с водещия на подкаста Брайън Тайлър Коен, Обама беше попитан: „Извънземните истински ли са?“

„Те са реални“, отговори той и продължи: „Аз обаче не съм ги виждал. И те не са държани в Зона 51.“

Вчера вечерта бившият президент публикува в платформата „Инстаграм“ изявление, в което изясни какво е имал предвид с коментарите си: „Опитах се да се придържам към духа на бързата поредица въпроси, но тъй като тя привлече внимание, нека да поясня. Статистически погледнато, Вселената е толкова огромна, че вероятността да има живот там е голяма. Разстоянията между планетарните системи (като Слънчевата) обаче са толкова големи, че шансовете да сме били посетени от извънземни са малки, а по време на президентството си не съм видял никакви доказателства, че извънземни са влизали в контакт с нас. Наистина!“

Тайната около Зона 51, строго секретен тестови обект от времето на Студената война в пустинята Невада, отдавна подхранва конспиративни теории сред ентусиастите на тема НЛО.

През 2013 г. ЦРУ призна съществуването на Зона 51, но не и катастрофи на НЛО, извънземни с черни очи или инсценирани кацания на Луната.

Разсекретени документи споменават името на площта на Зона 51 като 20 700 квадратни километра след десетилетия, през които американските правителствени служители отказваха да признаят съществуването ѝ.

Базата е била изпитателна площадка за редица строго секретни самолети, включително разузнавателния самолет U-2 през 50-те години и по-късно стелт бомбардировача Б-2. Източник: btvnovinite