Обвинениха българин и 52 души за данъчна измама и пране на пари в Хърватия

Хърватската Служба за борба с корупцията и организираната престъпност (УСКОК) е повдигнала обвинение на 52 хърватски граждани и едно лице с българско и албанско гражданство по подозрение в организирано укриване на данъци и пране на пари, с което е ощетен държавният бюджет с близо два милиона евро, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Става въпрос за група, ръководена от лицето Горан Крунич, която се е събрала в началото на 2023 г. в Загреб и други хърватски градове, и е извършвала престъпна дейност до края на 2024 г. Сред заподозрените е бившият хърватски футболист Йосип Симич.

Хърватската прокуратура съобщи, че заподозрените са обвинени в сдружаване с цел престъпление, укриване на данъци и мита, пране на пари или съучастие в тези престъпления. Според обвинението Горан Крунич е ръководел дейността на няколко компании, като е събрал група сътрудници с цел да получат голяма незаконна печалба чрез фалшиви фактури и неправомерно намаляване на задълженията по ДДС.

Според антикорупционната служба заподозрените са създавали или купували фирми без реална дейност, които са служели само за издаване на фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги.

С тези фалшиви фактури много компании са могли фиктивно да си приспадат ДДС, с което държавният бюджет е бил ощетен с поне 1,99 милиона евро. Парите, платени по тези фактури, по-късно са били теглени в брой или прехвърляни по други сметки, за да се скрие откъде идват.

Разследващите твърдят, че членовете на групата, по указания на Крунич, са теглили пари от фирмените сметки и са ги предавали в брой на организаторите.

Общо по този начин са били изтеглени почти шест милиона евро, от които са задържали над 800 хиляди евро като комисионна, а останалата част от парите е върната на ползвателите на фалшивите фактури. Така, според прокуратурата, са избегнали да платят данък върху доходите от капитал в размер на над 700 хиляди евро.

Освен това Крунич и един от неговите сътрудници са обвинени и в пране на пари. Прокуратурата подозира, че е направен опит част от неправомерно получените 245 500 евро да бъдат представени като законно спечелени, като са ги вложили в покупка на имоти, автомобили и луксозни часовници.БТА