Обвиненият в тероризъм заради палежa на гората край Велико Търново остава в ареста

Софийският апелативен съд разгледа искането за по-лека мярка за неотклонение на обвинения в тероризъм Стоян Денчев. Той застана пред съда за втори път, след като подпали гората над великотърновските квартали „Бузлуджа“ и „Чолаковци“. Решено беше той да остане в ареста, предава Нова.

Делото срещу 33-годишния мъж се води по чл. 108а от Наказателния кодекс, тъй като деянието е извършено в условия на изключителна пожарна опасност и е създало реална заплаха за живота и здравето на хората.

„Лицето е съзнавало, с оглед обстановката страната, че запалвайки сухи стърнища в парка, ще предизвика огромен пожар, страх и паника в населението. Това е и основната причина за квалификация на деянието”, посочи прокурорът в Апелативна прокуратура – София Асен Христов.

Според съда има достатъчно доказателства, че Стоян Денчев е подпалил тревите. В ситуация на бедствено положение в страната, когато искаме и помощ от чужбина, деянието му е съзнателно и с висока обществена опасност. Няма опасност той да се укрие, но има такава да извърши ново престъпление. Пиянството на Денчев не е извинение за извършеното. Той е осъзнавал последиците от палежа, твърди прокуратурата.

За престъплението, в извършването на което е обвинен, законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода.

Според видеозаписи от охранителни камери обвиняемият е направил три опита, преди да успее да подпали боровата гора край Велико Търново. Пожарът е изпепелил около 30 декара насаждения. В непосредствена близост до огнището се намират училище и бензиностанция.

Преди седмица Софийският градски съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

„Това да иска да всее смут и страх в населението. Факт е, че има такава обстановка в страната, и аз я знам, и всички хора я знаят, но съвсем не означава, че той е имал субективно целта да всее смут и паника. За мен нещо, което е несправедливо от гледна точка на това, че не е този текстът, по който трябва да бъде обвинен Стоян Денчев, няма как да бъде справедливо по своята същност, защото идва малко незаконосъобразно.“, коментира Симеон Тъпов, адвокат на Стоян Денчев





