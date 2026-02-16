Обвиниха в умишлено причиняване на смърт шофьора, врязал се със 163 км/ч в градски автобус

Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение пред Софийски градски съд (СГС) срещу Виктор Илиев за това, че се е врязал в градски автобус със скорост 163 км/ч, вследствие на което умишлено причинил смъртта на един човек и умишлено причинил телесни повреди на четири други.

Според обвинителния акт на 15 август 2025 година между 01,00 ч. и 01,30 ч. обвиняемият отишъл в кв. „Факултета“ с предоставен от братовчед му автомобил. Той е имал уговорка с приятелка да се видят, за да ѝ покаже новата си кола. Трима пасажери се качили в автомобила, след като обвиняемият им предложил да ги повози. Мъжът карал изключително бързо и няколко пъти всички в автомобила го молили да намали, защото се страхували за живота си. При управлението на автомобила, Виктор Илиев вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните в скута си, съобщава dariknews.bg.

Около 01,46 ч. автобус на градския транспорт бил спрял на червен светофар на бул. „Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой. Илиев, движейки се по бул. „Константин Величков“ и приближавайки се към кръстовището с бул. „Възкресение“ управлявал със скорост около 200 км/ч и не успял да направи десен завой, напуснал пътното платно, продължил напред, преминал трамвайните релси, ударил се в бордюра, разрушил пешеходната преграда, вследствие на което погасил част от скоростта си. Със скорост 163 км/ч, при разрешена такава 50 км/ч, автомобилът, шофиран от обвиняемия, излетял от платното за движение и се врязал в лявата част на спрелия автобус.

Пътник, който седял в средата на автобуса, загуби живота си вследствие на причинените му тежки травми. Шофьорът, кондукторът и двама пътници от автомобила получили средни телесни повреди.

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета на 21 август 2025 г. по искане на СГП. С постановление на наблюдаващия прокурор временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Досъдебното производство е образувано на 15 август при неотложност с оглед на местопроизшествие и е проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.