Обвиниха задържания за жестокото убийство на жена в село Крайници

Повдигнаха обвинение на заподозрения мъж за убийството на жена в село Крайници. Той беше заловен в село Дъбница. При задържането си направи опит да се самонарани.

Под ръководството на Окръжната прокуратура в Кюстендил се води досъдебно производство за убийство, извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

На 11 септември в село Крайници, община Дупница, умишлено е умъртвена 25-годишна жена. В хода на разследването по делото е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели. Събрани са доказателства, въз основа на които може да се направи основателно предположение, че извършителят на престъплението е задържания 36-годишен мъж.

В Крайници казват, че мъжът редовно нанасял побои на жертвата. Съседите разказват, че преди години е лежал в затвора заради интимна връзка с непълнолетната тогава жена. После тя навършила 18 г., той излязъл от затвора и заживели заедно. За да се стигне до трагедията пред очите на трите им деца.

След убийството мъжът беше обявен за общодържавно издирване, поради укриването му от органите на досъдебното производство. На следващия ден – 12 септември, той беше установен в района на с. Дъбница, община Гърмен, при управление на чужд автомобил.

При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР, мъжът е направил опит да се самоубие, като си нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е бил приет по спешност за лечение в болница.

Задържаният е привлечен в качеството на обвиняем. Наблюдаващият прокурор внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъжа.

Престъпното деяние, за което е обвинен, К.И. е извършил в изпитателния срок по предходно дело – за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от м. април 2025 г.





