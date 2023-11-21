Обвиниха пиян шофьор

49-годишен ще отговаря за управление на автомобил след употреба на алкохол.На 27 октомври в Радомир от местни полицаи бил проверен лек автомобил „Пежо“, управляван от 49-годишен жител на пернишкото с. Рударци. Тестът му за алкохол с техническо средство показал 1, 98 промила в издишания въздух. След проведено разследване мъжът е привлечен като обвиняем по чл. 343 „б“, ал. 1 от Наказателния кодекс, наложена му е мярка за неотклонение „подписка“ и работата продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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