Обвиниха 46-г. шофьор от Сандански за катастрофата край Плевен, при която загина лекар

46-годишният шофьор на тир от Сандански, който причини катастрофа край Плевен, при която загина д-р Цветан Костадинов, бе привлечен като обвиняем и задържан за 72 часа. Днес Окръжна прокуратура – Плевен е подвела под наказателна отговорност Д.Д., на 46 години, за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 58-годишен мъж в резултат на пътнотранспортно произшествие.

Престъплението е осъществено на 28.01.2026 година и е квалифицирано по чл. 343, ал. 1, б. „в”, вр. чл. 342, ал.1 от НК, съобщиха от държавното обвинение. Местопроизшествието е посетено от дежурен прокурор в Окръжна прокуратура -Плевен, както и от окръжния прокурор Владимир Николов. Извършен е оглед, а моторните превозни средства, както и полуремаркето с наличния в него товар, са иззети за последващи действия по разследването.

Към настоящия момент е установено, че на 28.01.2026 г. около 07,35 часа Д.Д., управлявайки товарен автомобил „Скания Р500“ с прикачено полуремарке по ПП – 3 “Бяла – Ботевград“, км 113.750, между селата Телиш и Горни Дъбник, след ляв завой при движение с несъобразена с пътните условия скорост (заледен пътен участък с черен лед) губи контрол над управлението, при което моторното превозно средство навлиза в насрещната лента за движение и челно удря движещия се по същото време, на същото място, в обратна посока лек автомобил „Мерцедес“, управляван от Цветан Костадинов. От получените наранявания вследствие на удара водачът на лекия автомобил е починал.

Д-р Костадинов бе лекар анестезиолог в плевенска болница и бивш кмет на Червен бряг. На шофьора на товарния автомобил са направени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като пробите са отрицателни.

С постановление на Окръжна прокуратура – Плевен обвиняемият Д.Д. е задържан за срок до 72 часа. На основание чл. 69а от НПК, притежаваното от Д.Д. свидетелство за управление на МПС временно е отнето.

Предстои прокуратурата да внесе искане в Окръжен съд – Плевен за вземане спрямо обвиняемия на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА