Обвиняемият по делото за катастрофата със Сияна остава в ареста

Съдът отказа да пусне от ареста подсъдимия по делото за катастрофата, при която загина малката Сияна. В открито заседание защитата поиска мярката му „задържане под стража“ да бъде заменена с по-лека – „парична гаранция“ или „домашен арест“, но магистратите приеха, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна, предава bTV.

В открито съдебно заседание по делото за катастрофата, при която загина малката Сияна, беше направено искане от защитата на подсъдимия, за промяна на наложената му към момента мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека, а именно „Парична гаранция“ или „Домашен арест“.

Като основание за искането беше изтъкнато наличието на нови обстоятелства по делото, етапа на делото, по което са събрани доказателства в голям обем, нормалния ход на всички процесуални действия до тук, които не са били възпрепятствани от страните, липсата на автотехническа експертиза и други.

Държавното обвинение заяви, че счита искането за неоснователно, тъй като не са налице нови обстоятелства или промяна на обсъжданите до момента при решаването, каква да е най-подходящата мярка за неотклонение и поиска мярката да не се променя.

Становището на прокуратурата беше подкрепено и от частното обвинение.

Съдът обяви, че към настоящия момент, доказателствата не разколебават предположението за съпричастност на подсъдимия към престъплението, за което е привлечен на съд. Няма автотехническа експертиза, но има други доказателства в потвърждение на това. По делото предстои събирането на още доказателства.

Подсъдимият не е възпрепятствал провеждането на съдебните заседания, тъй като явяването му е било осигурено и гарантирано от настоящата мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Не е отпаднала и опасността от укриване, тъй като делото е за тежко престъпление, за което законът е предвидил високо наказание.

Предвид изложеното, съставът на Плевенски окръжен съд остави без уважение искането за изменение на взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение „Задържана под стража“ в по-лека.

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Велико Търново.

Делото продължава на 23 и 24 април 2026 година, от 10:00 часа, за когато е предвидено изслушване на заключението по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.