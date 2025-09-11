Обвиняем се призна за виновен пред Районен съд Кюстендил за кражба на шатра и маси от пл. “Велбъжд“ в Кюстендил

Районен съд Кюстендил одобри споразумение и наложи наказание на обвиняем за кражба. М. З. / неосъждан / се признава за виновен в това, че на 14.02.2025 г., на пл. „Велбъжд“, пред сградата на Община Кюстендил, чрез използване на собственото си МПС, е отнел чужди движими вещи – 4 бр. сгъваеми пластмасови маси и 1 бр. сгъваема, преместваема шатра, на обща стойност 592 лв., от владението на собственика им Ю. И. от гр. Кюстендил, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Между страните се постигна съгласие, за извършеното престъпление, обвиняемият М. З. да изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал.1 от НК, се отлага за изпитателен срок от 3 години.

Причинените имуществени вреди от престъплението са възстановени. Сторените разноски по делото, в размер на 546, 31 лв. се възлагат на обвиняемия М. З.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.





