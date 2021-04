Обичана турска актриса потвърди, че има рак на гърдата

43-годишната актриса Джанан Ергюдер, известна на българските зрители с образа на Еда от култовия сериал “1001 нощ” обяви, че има рак на гърдата.

“Да, новините за здравословното ми състояние са верни”, каза Канан Ергюдер,

“Преди около 1,5 месеца бях диагностицирана с рак на гърдата. Това ще бъде труден процес, но поддържам морала си висок. Не се притеснявайте, ще се възстановя”, каза тя. Ще работя до последния момент, в който лечението ми позволява.”



Известната актриса, която поради болестта си, реши да напусне последния сериал “Обади се на моя мениджър”, в който има една от главните роли, каза: „Искам да успокоя моите много скъпи приятели, последователи и фенове, които са любопитни за състоянието ми, че всичко е под контрол. Сега ми предстои един курс на химиотерапия, но изчакваме най-удобното време поради пандемията в която се намираме.

Ергюдер е родена през 1977 г. в Истанбул. Семейството й е от босненски произход. Учи театър в колежа „Франклин и Маршал“, в Пенсилвания, САЩ, а по-късно завършва магистърска степен в Драматичното училище в „Новото училище“ (School of Drama at The New School), в Ню Йорк. През 2007 г. тя получи наградата за най-добра поддържаща актриса в Международен филмов фестивал Хобокен за ролята си в „Снимане на Джонсън Рьоблинг“ (Shooting Johnson Roebling), като Нанси.

Тя прави своя телевизионен дебют в Турция през 2007 г. с “Нож в гърба” (Bıçak Sırtı), след което най-забележително се появи в „1001 нощ“ (Binbir Gece) с ролята на Еда. Сериалът е първият турски сериал излъчен в България, през 2008 г. по Нова телевизия.

След това нейната филмова кариера процъфтява, като участва в редица филми и сериали.

Ергюдер участва през 2014 г. и във филма на Ръсел Крол “Търсачът” (The Water Diviner). Между 2014–2016 г. тя има водеща роля в телевизионния сериал “Войната на розите” (Güllerin Savaşı) излъчен през 2016 по Диема Фемили в България.

