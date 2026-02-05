Областният съвет за развитие съгласува държавния план-прием за учебната 2026/27 г.

3 училища предлагат нови за областта професии, ПМГ-Гоце Делчев със заявка за стартиране на обучение по „Интегриране на дигитални технологии”

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие под председателството на областния управител Георги Динев съгласува на заседание днес държавния план-прием за учебната 2026/2027 г.

Както „Струма“ писа, предложенията на директорите бяха за 115 паралелки на областно ниво след 7 клас.

На заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет по развитие бе съгласуван държавният план-прием



След встъпителните думи от страна на губернатора думата бе дадена на началника на РУО Ивайло Златанов, който представи анализ на състоянието на училищната мрежа и обобщеното предложение за държавен план-прием (ДПП) и допълнителен държавен план-прием (ДДПП).

„Идеята е да стигнем до един балансиран държавен план-прием в множество аспекти и в същото време тази балансираност да гарантира знания, умения на нашите ученици, така че те успешно да се реализират на пазара на труда и в личен аспект“, коментира Ив. Златанов и допълни, че основната задача на анализа е да се даде една реална картина с положителните и отрицателни тенденции и в крайна сметка да се стигне до пълния обхват и задържането в образователната система на учениците до 16-г. възраст.

Броят на образователните институции в област Благоевград, които съгласно статута си имат право да планират и реализират ДПП в VIII клас, е 60, от които 18 професионални гимназии, 6 профилирани гимназии, 26 средни училища и 10 обединени.

За учебната 2026/2027 година 54 училища са представили мотивирани предложения за планиране и реализиране на ДПП в VIII клас. 6 училища /две средни и 4 обединени/ са се отказали от планиране и реализиране на държавен план-прием. Важно е да се отбележи, че 21 от образователните институции са единствени за населеното място, а 2 /СУ – Кресна и СУ – Микрево/ са единствени за територията на съответната община.

Един от основните фактори при план-приема е броят на учениците. През настоящата учебна 2025/26 г. седмокласниците са 2754, което е с 62-ма повече в сравнение с миналата учебна година, но и със 190 по-малко спрямо 2023/24 г. Прираст е констатиран в 5 общини, сред които Благоевград и Сандански с по 18 кандидат-гимназисти, Гоце Делчев с 14, Гърмен с 1, Петрич с 59. В Струмяни се запазва броят на седмокласниците, които са 39, в останалите 8 общини завършващите основно образование са надолу.

Припомняме, че миналата година заради демографската криза в редица общини се наложи редуциране. Утвърдени бяха 111 паралелки, като още преди първо класиране бе закрита една в община Гърмен. Сега бяха съгласувани 115 – с една повече в Земеделската гимназия в Сандански и в ПГМЕТ /Професионалната гимназия по механоелектротехника/ в Петрич. Две вместо досегашната една паралелка са заявили от СУ – Рибново, където има прираст на учениците. Също така се възобновява приемът в СУ – Коларово.

По отношение на целевите стойности, спуснати от МОН, стана ясно, че 58.73% от осмокласниците трябва да бъдат обхванати от професионалното образование, като с предлаганите на областно ниво паралелки този показател е покрит и надвишен.

72 /62,6%/ от паралелките са професионални и 43 /37,4%/ са профилирани.

Конкретно за Благоевград паралелките са 30, а съотношението е 50:50. С по 5 профилирани паралелки са Езиковата и Националната хуманитарна гимназия. С прием на 130 осмокласници е и Математическата гимназия, като там заявката е за 4 профилирани и една професионална паралелка. Съответно от 7 СУ преминават от професия към профил с прием на 26 ученици. 5 СУ и СУИЧЕ са с по една професионална паралелка, Гимназията по икономика с 4, Гимназията по строителство и архитектура, Благоевградската професионална гимназия с по 3, Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост – с две. Като цяло най-голям превес на професионалното образование се наблюдава в община Гоце Делчев. Там 12 от общо 16-те заявени паралелки са професионални. В Петрич балансът е 10 професионални и 6 профилирани, в Сандански – 9 към 3.

Общо 3 училища предлагат нови за областта професии. В Матемаческата гимназия в Гоце Делчев са със заявка за стартиране на обучение по професия „Интегриране на дигитални технологии”. От СУ – Кресна залагат на „Дизайн на дигитални и печатни медии“, като правят преход от профилирано към професионално обучение. Другата нова професия „Асансьорна техника и съоражения“ е в ПГМЕТ /Професионалната гимназия по механоелектротехника/ в Петрич.

„Мисля, че професиите са актуални и ще заинтригуват ученици“, коментира Ив. Златанов.

Що се касае до т.нар. ранен прием в 5 клас, както и досега, бяха съгласувани по една паралелка в двете математически гимназии в Благоевград и Гоце Делчев.

План-приемът трябва да бъде защитен в Министерството на образованието и науката и след това утвърден от началника на РУО.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА