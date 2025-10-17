Областният управител връчи почетен плакет на кмета на Община Гоце Делчев по повод 30 години от встъпването му в длъжност

Областният управител Георги Динев бе сред официалните гости на тържественото отбелязване на 113 години от Освобождението на град Гоце Делчев.

Заедно с председателя на ОбС- Благоевград – Антоанета Богданова, присъстваха на заупокойната молитва и благодарствен молебен в храм „Св. Св. Кирил и Методий“.

По-късно г-н Динев положи цветя в знак на признателност на паметника на Гоце Делчев и на паметника на Загиналите във войните.

В празничния ден по повод 30 години от началото на управлението си, кметът на Община Гоце Делчев – Владимир Москов беше удостоен с почетен плакет от областния управител Георги Динев. Отличието беше връчено като признание за дългогодишната му работа и приноса към развитието на общината.

„Тридесет години в служба на хората е израз на истинска всеотдайност. С този плакет изразяваме признателността на държавната власт към Вашия труд и принос за развитието на общината“, подчерта областният управител.

Празничната програма завърши със спектакъла на Ансамбъл „Пирин“ – Благоевград – „Между девет планини“.