Областният управител Г. Динев върна за прегласуване три решения на ОбС – Сандански за продажба и отдаване под наем на имоти

Съветникът Стоян Златков призова колегите си да дарят януарските си заплати на социално слабо семейство от Катунци за закупуване на жилище

Три заповеди на областния управител на Благоевград Георги Динев, които стопираха решения на Общинския съвет в Сандански за продажба на общинско жилище, отдаване под наем на помещение и предварителен договор за имот в с. Лиляново, бяха разгледани на заседанието на ПК по екология, земеделие и гори с председател Леонид Петканин.

Първото върнато решение на областната администрация е за отдаване под наем на помещение с площ от 15 кв.м, находящо се в сградата на кметството в с. Ново Делчево. В мотивите на юристите на областната управа се изтъква, че така гласуваното решение е в нарушение и следващата стъпка на съветниците е да го отменят или прегласуват. Единодушно членовете на комисията Л. Петканин, Стоян Златков и Костадин Миндов гласуваха заповедта на областния управител да бъде включена в проектодневния ред на предстоящото януарско заседание.

Леонид Петканин /вляво/, Костадин Миндов и Стоян Златков по време на заседанието на ПК по екология, земеделие и гори



Втората заповед на областния управител Г. Динев е за гласувано решение за продажба на общинско жилище в Сандански. В мотивите си юристите на областната администрация са посочили, че договорът за наем между община Сандански и заявителя, който се явява наемодател, е за срок от 3 години. От община Сандански са предоставили в Общинския съвет актуалния договор за наем и на заседанието предстои да бъде прегласувано решението за продажба на общинското жилище, поясни Л. Петканин.

Третата заповед, която общинските съветници ще трябва да отменят, е за предварителен договор между община Сандански и наследниците на покойния кмет на с. Поленица Гаврил Цветанов за имот в с. Лиляново.

Единодушно бе гласуването на членовете на комисията и трите заповеди на областния управител да бъдат включени в проектодневния ред на ОбС – Сандански.

Няколко са предложенията на кмета Атанас Стоянов за възстановяване на земи от общинския поземлен фонд в Сандански, Плоски, Лебница, Хотово, Спатово, Поленица, за които гласуването бе със „за“. Продажбата на общински жилища в Сандански и Катунци отново получи единодушно гласуване „за”. Това са общински жилища, наемани от социално слаби семейства, грижещи се за болни деца. Едното жилище е в Катунци, то е с площ от 53 кв.м, което ще бъде продадено за 6050 евро.

Съветникът Стоян Златков предложи заплатите на съветниците за месец януари да бъдат дарени на семейството в с. Катунци, за да закупят жилището, което за тях се явява единствено. Предстои това негово предложение да бъде гласувано на заседанието на ОбС.

Второто жилище, което ще се продаде на наемателя, е в жк „Спартак“, то е с площ от 57 кв.м и в него е настанена майка с инвалидно дете. Цената, на която предстои да се продаде жилището, е в размер на 17 000 евро.

Положително бе гласуването за културния календар на община Сандански, както и за културния календар на народните читалища на територията на община Сандански.

ЛИДИЯ МАНЕВА