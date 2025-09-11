Областният управител Г. Динев събра председателите на общински съвети на 14-те общини в Пиринско

Областният управител на Благоевград Георги Динев и неговият екип проведоха работна среща с председателите на общински съвети на 14-те общини в областта и служителите от звеното, подпомагащо дейността на съветите. Повод за срещата са утвърдените от Министерство на електронното управление методически указания за въвеждане на изцяло електронен вътрешен оборот на документи при изпълнението на всички административни процедури в органите на изпълнителната власт и измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс, обнародвани с бр. 63 от 1 август.

Дигитализацията на администрацията вече не е бъдеще, а настояще, каза областният управител и подчерта, че това е ключова стъпка към модернизиране и дигитализиране на публичния сектор, която ще доведе до по-висока ефективност, прозрачност и съкращаване на административната тежест при различните процедури.

„Целта е Вие да ни съдействате, за да можем да изпълним решението на Министерски съвет от месец март за въвеждане на изцяло електронен оборот на документите в срок до 31 декември 2025 г. Срок, който е поставен на кметовете и областните управители за въвеждане на пълна дигитализация в ръководените от тях администрации“, обърна се към присъстващите главният секретар на Областна администрация Веска Костадинова.

Председателите на общинските съвети приветстваха инициативата и заявиха готовност да съдействат за нейното реализиране на местно ниво, като изразиха надежда подобен род срещи да бъдат организирани и в бъдеще по различни теми.

Обсъдени бяха конкретни аспекти от практическото приложение на указанията, техническите стъпки, които трябва да бъдат извървени, и бяха набелязани последващи действия от страна на присъстващите във връзка с изискванията, разписани в методически указания за въвеждане на изцяло електронен вътрешен оборот на документи при изпълнението на всички административни процедури в администрациите на органите на изпълнителната власт.

ИВАН ИВАНОВ





