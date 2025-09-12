Областният управител награди шефа на пожарната в Пиринско с плакет

Областният управител на Благоевград Георги Динев връчи почетен плакет и поздравителен адрес на директора на РДПБЗН – Благоевград комисар Валентин Василев в навечерието на професионалния празник на пожарникарите, който по традиция се чества на 14 септември.

Георги Динев изрази признателността си към огнеборците за тяхната всеотдайност, професионализъм и смелост при защита живота, здравето и имуществото на гражданите. Той подчерта, че отличието е символ на признателност и благодарност към всички пожарникари в област Благоевград за неуморния им труд в последните няколко месеца при възникналите множество пожари. Комисар Василев бе категоричен, че екипът му ще работи все така с отдаденост, за да гарантира безопасността на хората в региона. Срещата завърши с уверение за продължаване на доброто сътрудничество.

Денят 14 септември е определен за професионален празник на служителите от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” с Решение №385 на Министерски съвет на Република България от 13.09.1995 г. По този начин е възстановена традицията от времето на първия пожарникарски събор през 1905 г., когато тази дата е избрана за празник на огнеборците.





