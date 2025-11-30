Облаци и слънце се редуват днес

Днес над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на отделни места главно в планинските и крайните северозападни райони ще има слаби превалявания от дъжд, като над 1200 метра дъждът ще се примесва със сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 6°.

В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще е с променлива облачност. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. През деня ще се повишава.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 36 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 18 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 53 мин. и залязва в 1 ч. и 48 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.