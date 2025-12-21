Облачна неделя, на много места и мъглива

Днес над повечето райони ще остане облачно, на много места и мъгливо. В източната половина от страната ще има превалявания от дъжд. Над Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но и там на места в котловините и поречията ще е мъгливо. В повечето райони ще е почти тихо. Само по черноморското крайбрежие ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието и крайните югозападни райони – до 12°, за София – около 7°.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно. Превалявания от дъжд ще има главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е около средната стойност за месеца и през деня няма да се промени съществено.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 2 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 19 мин. и залязва в 17 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.