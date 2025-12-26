Облачността се разкъсва и намалява, в следобедните часове над много райони ще преобладава слънчево време

Днес облачността ще се разкъсва и намалява и в следобедните часове над много райони ще преобладава слънчево време. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, усилвайки се през втората половина на деня в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина. Максималните температури ще са от минус 2° в Северна България до 6°-7° в Южна, за София – около 4°.

Над планините облачността ще се разкъса и намалее и около и след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, като след обяд от север отново ще се увеличи. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 8°. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 16 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 11 ч. и 36 мин. и залязва в 23 ч. и 35 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.