Облачно, на места със слаби валежи от дъжд

Днес облачността ще остане предимно значителна, като на места, главно в Югоизточна България и планинските райони, със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 5° и 11°, в София около 7°, а дневните температури ще останат без съществена промяна – между 10° и 15°, в София около 12°. Вятърът в страната ще е слаб, в Източна България и на морския бряг умерен, от север-североизток.



По Черноморието на много места ще има слаби превалявания, по-интензивни по Южното Черноморие. Максималните температури ще са от 14° до 16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части от северозапад. Максималните температури по най-високите ни върхове ще бъдат от минус 1 на Мусала, до градус над нулата на Черни връх.

През следващите дни ще се задържи по-често облачно, на места с валежи от дъжд. Остават и условията за намалена видимост на места в низините, котловините и около водните басейни. До петък температурите ще останат без съществена промяна.



Слабо затопляне предстои през почивните дни. По-съществено ще се повишат температурите в неделя в Източна България, където ще духа силен югозападен вятър.