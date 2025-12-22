Облачно, на много места с намалена видимост и мъгла

Днес ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево време. Ще е почти тихо, в източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 9°.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е около средната стойност за месеца и ще е без съществена промяна.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 16 ч. и 57 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 57 мин. и залязва в 19 ч. и 1 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.