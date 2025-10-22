Облекчават правилата за отпускане на еднократна финансова помощ в Благоевград

Кметът на Благоевград внесе в Общински съвет предложение за актуализиране на Правилата за начина за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на общината.

Целта на промените е да се облекчат гражданите при кандидатстване за финансова подкрепа и помощта да достига до тези, които действително имат най-голяма нужда.

Новите правила предвиждат справките за голяма част необходимите документи да се извършват служебно от администрацията. Така отпада необходимостта хората сами да събират множество удостоверения, а процесът по отпускане на помощ ще стане по-бърз, по-лесен и по-достъпен.

Правилата уточняват и конкретните критерии за отпускане на финансова помощ при възникване на инциденти, свързани със здравни или социални проблеми, бедствия, аварии и пожари.

Комисията, която разглежда постъпилите заявления, в състав трима представители на общинската администрация и двама общински съветници, се запазва. Тя ще продължава да заседава най-малко веднъж на три месеца.

С приемането на новите правила ще се осъвременят изискванията, които не са променяни от 2008 година.