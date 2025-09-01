Облепена с 89 000 евро жена спипаха на ГКПП – Гюешево

На 29 август на ГКПП „Гюешево“ е пристигнала за излизане от България 40-годишна гражданка на Република Северна Македония, пътуваща с лек автомобил „Фолксваген“.

Граничните полицаи са поискали извършване на съвместна проверка с митническите служители. В 40-годишната пътничка са намерени укрити 89 000 евро. Те са били облепени с тиксо под дрехите й.

Тя е задържана, по случая в ГПУ-Гюешево е образувано бързо производство. Уведомена е районната прокуратура. Паричните средства са иззети с протокол за претърсване и изземване от разследващите полицаи.

Гражданката на РСМ е привлечена като обвиняема. Работата по случая продължава.





