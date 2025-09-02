Облепилата тялото си с 89 000 евро жена се призна за виновна

Гражданка на Република Северна Македония / Х. Т., на 40 години / се призна за виновна пред Районен съд Кюстендил, за това, че на 29.08.2025г., на трасе „Изходящи автомобили“ при Митнически пункт „Гюешево“, обл. Кюстендил, в посока от Република България към Република Северна Македония, не е изпълнила задължението си за деклариране на парични средства, пренасяни през границата на страната, която е външна на Европейския съюз, пред митническите органи с валутна митническа декларация, в нарушение режима за тяхното деклариране и водене на митически регистри, като предмета на престъплението е в особено големи размери, а именно 89 000.00 евро, с левова равностойност 174 068.87 лева – престъпление по чл.251, ал.1 от НК. Обвиняемата Х. Т. ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 от НК, се отлага за изпитателен срок от 3 години, както и „Глоба“ в размер на 1/5 от стойността на недекларираните средства, а именно сумата от 34 813.78 лева.

Веществените доказателства: парични средства в размер на 89 000.00 евро или левовата им равностойност – 174 068.87 лева да бъдат върнати на Х. Т. Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.





