Обновеният държавен шампион „Интер“ стартира с поражение от „Пирин 64“ (ГД) в зона „Витоша“

Коренно обновеният отбор на „Интер“ (Бл), който миналия сезон стана по категоричен начин държавен шампион за момчета до 12 г., стартира с поражение в зона „Витоша“. Възпитаниците на треньорката Софка Арабаджиева отстъпиха в първия си мач от турнира в Сливница на „Пирин 64“ (ГД) с 27:32 (13:22). Водените от наставника Иван Халачев малчугани видимо бяха по-обиграни и превъзхождаха до почивката. През втората част благоевградчани натрупаха повече увереност и скъсиха изоставането в резултата, ала нямаха време за обрат. В следващия си двубой от програмата пиринци надиграха момичетата на едноименния тим на домакините с 31:22 (21:13), а „Интер“ надви служебно с 10:0 малките дами на „ЦСКА Младост“, които не се събраха. Същевременно гоцеделчевските момичета загубиха от връстничките си от „Спортист Кремиковци 2018“ (Сф) с 15:25 (10:15), но победиха момчетата на „ЦСКА Младост“ с 22:17 (13:9).

ИВАН ДЕЛЧЕВ