Обновеният „Пирин“ (ГД) изпусна победата след гол от съблекалните на Г. Търтов

„Пирин“ (ГД) пропусна да победи „Костинброд“ в първия си официален двубой за 2026 г. и добави само точка към актива си в борбата за оцеляване след 1:1 пред собствена публика. В групата на домакините бяха включени всички нови попълнения, а като титуляри започнаха Атанас Димитров, Мартин Газиев, Георги Търтов и Ибрахим Шериф. Сред гостите също имаше доста промени, почти половината от стартовия състав бе от доскорошни футболисти на отказалия се от участие „Витоша“ (Бистрица) – вратарят Валентин Галев, Вилиян Спасов, Лъчезар Георгиев, Мартин Зимбилев и Любомир Сарафски. Те бяха подкрепяни от около 50-ина фенове начело с Йосиф Йосифов-Йоско Костинбродския, който бе на трибуните заедно със сина си. За тяхно разочарование неврокопчани поведоха още във 2-та мин., след като Търтов пое и проби по фланга. Последва центриране в наказателното поле, където Илия Карапетров пробва изстрел, Галев изби, но топката попадна отново у Търтов, който откри резултата – 1:0. Последва здрава битка без сериозни заплаха за двете мрежи с изключение на ударите на Павел Головодов в 13-та мин. и на Божидар Йотов в 15-та мин. В 26-та мин. Любомир Сарафски центрира, а ексорлето Мартин Тошев изравни с глава. В заключителните секунди на първата част Търтов бе близо до нов гол, ала шутира над вратата. Скоро след почивката Карапетров проби, но стреля до целта. Виктор Шишков получи добро подаване от Павел Головодов в 63-та мин., ала не затрудни Галев. В 69-та мин. Шишков отново пропиля добър шанс да вкара. В 72-та мин. и Роберто Белянов не успя да донесе преднина на „Пирин“ (ГД), а Шериф пропусна в 73-та мин. след добро взаимодействие с Шишков. В края Търтов неуспешно опита късмета си от фал.

Гостите бяха подкрепяни от около 50-ина фенове, които дадоха всичко от себе си Ат. Димитров дебютира за пиринци пред погледа на баща си Н. Димитров-Джаич), който се завърна на стадиона в Гоце Делчев, след като преди време беше треньор на местния тим Капитаните М. Тошев и Ив. Макриев с рефера Г. Спасов и помощниците му Г. Великов и Б. Понорски преди мача Неврокопският тим започна с 4-ма от зимните си попълнения

„Доволен съм от старанието и желанието на момчетата. Те показаха, че мотивацията и агресията са на необходимото ниво. Със сигурност имаме още работа, но всички сме настроени оптимистично. Получи се доста здрав и мъжки мач. Създадохме, но и пропуснахме доста положения. Имаше една дискусионна ситуация в 71-та минута, когато след центрирана топка от корнер в наказателното поле бе изблъскан с две ръце Виктор Шишков, но съдията не отсъди наказателен удар“, каза наставникът на пиринци Радослав Джугданов.

„ПИРИН“ (ГД): З. Димитров, А. Маркосян, А. Димитров, Макриев, Белянов, Странджев, Газиев (59-Шишков), П. Головодов, Карапетров (77-Хр. Маркосян), Шериф, Търтов.

„КОСТИНБРОД“: Галев, Спасов, Пашов, Николов, Георгиев (80-Бориславов), Зимбилев, Йотов (63-Гозе), Маринов (71-Ст. Петров), Тошев, Вълчинов, Сарафски (46-Е. Илиев).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ