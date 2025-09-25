Обновени детски площадки радват децата в Дупница

След години на занемаряване и липса на поддръжка четири детски площадки в Дупница вече са обновени и с нови съоръжения. Община Дупница подмени изцяло старите и амортизирани уреди, които в продължение на 4-5 години не бяха ремонтирани и бяха в лошо състояние.



Най-мащабно обновяване претърпя площадката в квартал „Развесена върба“, където съоръженията бяха подменени с модерни и безопасни люлки, пързалки и катерушки. Нови уреди вече радват и децата на площадките във „Велчова завера“, жк ,,Дупница” и на ул. „Родопи“.

