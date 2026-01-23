Обновлението на градинката пред банята и НАП в Благоевград скача над половин милион евро, ДЗЗД „Грийн Стар“ единствен кандидат за ремонта

Над половин милион евро ще струва обновление и реновиране на градинката пред банята и пред сградата на НАП в центъра на Благоевград. За ремонта е осигурено европейско финансиране по спечелени два проекта от община Благоевград , всеки от тях на стойност малко над 278 000 евро без ДДС. Единият визира инженеринг и обновление на частта от градинката пред градската баня, която е с площ 2757 кв.м, а вторият – тази пред сградата на НАП от 1509 кв.м. Процедурата за избор на изпълнител по първия проект приключи ден преди Коледа, както вестник „Струма“ писа, със своя заповед кметът Методи Байкушев определи ДЗЗД „Грийн Стар“ за изпълнител на цена от 278 388,93 без ДДС. Обединението бе единствен кандидат и включва благоевградските фирми „Растер юг“ ООД на Радослав Костов и Христо Муртов и „Грийн Стар Солюшънс“ ООД на Борислав Междуречки.



Вчера стана ясно, че ДЗЗД „Грийн Стар“ е единствен кандидат да изпълни и втората поръчка, визираща частта от градинката пред НАП. Прогнозната стойност е 278 888,33 евро без ДДС и предвижда инженеринг, озеленяване, подмяна на настилките и парковите съоръжения, изграждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение, на поливна система за поддържане на зелените площи, рекострукция на детската площадка с подмяна на настилката и детските съоръжения и замяна на пясъчника с друго съоръжение за игра, както и реконструкция на чешмичката и ВиК системата.

Кога ще се отвори ценовата оферта на двете фирми ще стане ясно, след като комисия, назначена от градоначалника, разгледа представените документи и прецени дали те отговарят на изискванията на общината.

Припомняме, че с финансиране по трети проект общината планира да изгради общностен център за уязвими групи в частта от сградата на банята, в която в момента функционира център за физиотерапия.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА