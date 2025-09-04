Обновяват зрителския салон на зала „Яворов“ в Благоевград с близо 300 000 лв.

Обновление на зрителския салон в зала „Яворов“ планира община Благоевград. Планира се подмяна на седалките, което досега не е правено. Последният ремонт на една от най-големите зали в общината е правен преди 10-ина години. През 2013 г. са ремонтирани покривът и санитарните възли, направени са две големи и две малки гримьорни с бани и е сменена външната облицовка и каменни плочи със здрав циментов фазер, а през 2015 г. за по-малко от месец залата се сдобива с нова аудио система и осветление, нови завеси, паркет, облицовки и гардеробна, претапицирани са седалките и ремонтирана ложата.

Голяма част от седалките вече пропадат и екипът на кмета Байкушев от месеци обмисля заделяне на средства за обновлението на салона. Вчера бе обявена обществена поръчка с предвидени 321125 лв. с ДДС най-вероятно от общинския бюджет, тъй като е посочено, че финансирането не е със средства от ЕС. Предвижда се запазване на всички 530 места в залата, като ще се запази синият им цвят и ще се подмени и мокетът. Ако процедурата по избор на изпълнител приключи до края на годината, е много вероятно в началото на 2026 г. ремонтът на зала „Яворов“ да се случи.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





