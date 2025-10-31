Обновяват стадион „Осогово” в Кюстендил по три проекта на стойност 10 млн. лв.

С три проекта на обща стойност 10 млн. лв. ще бъде обновен стадион „Осогово“ в Кюстендил. Очаква се ремонтите да приключат до 2027 година. Това съобщи кметът на града инж. Огнян Атанасов.

„Дългоочакваният ремонт на спортната база „Осогово“ е факт. Вече две десетилетия градът очакваше да има нова лекоатлетическа писта, която да може да се използва от клубовете и спортистите. Сега това ще стане реалност. Оградата на стадиона не е подменяна от построяването му и е в окаяно състояние, но и това ще бъде обновено. Готов е и проектът за изграждане на допълнителна тренировъчна писта, разположена зад трибуните, която ще позволява провеждането на състезания от европейски тип.

В момента реално са започнали строителните дейности по първия проект, предстои съвсем скоро да стартира и вторият. Кюстендил ще има една модерна и напълно обновена спортна база, каквато заслужава“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.

Трите проекта са в различен етап на изпълнение: първият вече е с открита строителна площадка и строителните дейности са започнали; вторият е в процес на избор на изпълнител; третият проект е готов и очаква сключване на договор с управляващия орган.

Към настоящия момент община Кюстендил изпълнява проект „Благоустройство на външните пространства, изкуствено осветление и спортни съоръжения, находящи се на територията на спортен комплекс „Осогово“ в Кюстендил на стойност 5 502 000 лв. с ДДС. За реализацията на обекта средствата са осигурени съгласно сключено споразумение между община Кюстендил и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Кметът О. Атанасов показа как ще изглежда ст. „Осогово”

Дейностите по реализацията на обекта са стартирали, като е открита строителна площадка и в момента тече етап по подготовка на самото строителство.

Вторият проект е „Подобряване на инфраструктурата на спортен комплекс „Осогово“ чрез основен ремонт на настилката на футболния терен, подмяна на седалките на стадиона и изграждане на нова ограда на комплекса“ на стойност 1 500 000 лв. с ДДС.

За реализацията на обекта средствата са осигурени от Министерство на младежта и спорта.

„Готов е и третият проект, който очакваме да бъде отворен всеки момент. По него община Кюстендил е директен бенефициент. Предвижда се изграждане на допълнителна лекоатлетическа писта зад трибуните, предназначена за подгряване и тренировки. Това ще позволи провеждането на състезания от европейски тип на територията на Кюстендил“, коментира още инж. Огнян Атанасов.

ИВАН ПЕТРОВ